Москва, 23 января, 2025, 16:24 — ИА Регнум. В ближайшее время планируется официально открыть дипломатические представительства России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. Об этом 23 января на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Денис Мосюков/Посольство РФ в Белоруссии/ТАСС

Она напомнила, что в 2023 году заработали посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее.

«На очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идёт о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, тогда это было сделано по финансовым причинам. Также речь идёт и об учреждении нового дипломатического представительства в Республике Южный Судан», — заявила спикер МИД.

Распоряжение об открытии ведомств правительство России выпустило в конце декабря прошлого года. По словам Захаровой, данная деятельность отвечает обоюдному с африканскими партнёрами стремлению повысить уровень взаимодействия между государствами.

В ноябре прошлого года советник президента РФ Антон Кобяков проинформировал о предстоящем открытии в Бурунди центра управления кризисными ситуациями, созданного при участии России. Он уточнил, что РФ может оказать поддержку партнёрам в Африке в решении иных проблем общего характера, среди которых борьба с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотиков.

В том же месяце советник президента анонсировал открытие торговых представительств в Танзании и Сенегале.