Москва, 23 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Необходимо продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из стран дальнего зарубежья и СНГ. Об этом 23 января заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

«Вы упомянули о создании условий для переезда в Россию нужных нам специалистов из стран дальнего зарубежья. И очень правильно. Так нужно дальше продолжать делать, но нельзя забывать о странах СНГ, особенно, когда идет речь о ключевых этносах Российской Федерации, которые хотят переехать в Россию на постоянное жительство», — сообщил глава государства.

Он также поручил создать специальный Проектный офис под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив. По его словам, основной задачей учреждения станет обеспечение полного сопровождения иностранных граждан при переезде, помощь с обустройством, поиском работы и обучением детей.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Желающие переехать в Россию иностранные граждане могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утверждённой квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

20 февраля Путин назвал хорошей идею упростить переезд в Россию иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Российский лидер также заявил, что традиционные ценности едины для любого здорового человека, и таких людей много.