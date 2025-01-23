Москва, 23 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Генсек НАТО Марк Рютте, призывая страны Евросоюза больше тратить средств на поддержку Украины, вероятно, хочет усугубить ситуацию в ЕС и сделать траекторию его падения более крутой. Об этом 23 января заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Политик прокомментировал слова главы альянса, что линия фронта на Украине движется в «неправильном направлении», поэтому нужно нарастить поддержку Киева.

«У них не хватает денег, чтобы посылать помощь, видимо, он [Рютте] хочет сделать более крутым по траектории падение экономики Евросоюза. Больше нет объяснений», — процитировало Колесника издание Lenta.ru.

Депутат напомнил, что президент США Дональд Трамп на три месяца заморозил помощь другим странам, пока Вашингтон не поймёт, на что шли эти средства при предыдущей американской администрации. При этом у Европы нет столько денег, чтобы помогать Киеву в прежнем объёме.

Как передавало ИА Регнум, Рютте 23 января, призывая больше тратить средств на поддержку Украины, заявил, что в случае поражения киевского режима Североатлантическому альянсу придётся тратить триллионы долларов на «восстановление сдерживания».

Кроме того, генсек НАТО 15 января призвал депутатов Европарламента начать готовиться к войне и повышать расходы на оборону. По мнению Рютте, в противном случае через пять лет европейцам якобы придётся учить русский язык или перебираться в Новую Зеландию.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления о планах России напасть на Европу. По его мнению, антироссийскую пропаганду на Западе раскручивают на высоком уровне для оправдания гонки вооружений. Он отметил, что отношения Москвы с рядом европейских государств деградировали, но не по вине российской стороны.