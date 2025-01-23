Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что он был крайне счастлив услышать президента США Дональда Трампа, пригрозившего России новыми санкционными мерами в случае отказа Москвы прекратить проведение спецоперации на Украине.

White House/via Globallookpress.com

«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить ещё больше санкций на Россию», — заявил он в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Рютте добавил, что он надеется на то, что из-за этих решений экономика России окажется в плохом положении.

Как сообщало ИА Регнум, новый глава Белого дома 22 января пригрозил России новыми санкциями в отношении её экспорта, если Москва не прекратит проведение СВО на Украине. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, и для него предпочтительнее первый вариант развития событий. Трамп в то же время отметил, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января прокомментировал угрозы и ультиматумы нового президента США, отметив что тот ранее, во время своего первого президентского срока, уже использовал санкционное давление на РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что недружественные действия в отношении России не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает.

Песков также указал на то, что сейчас в РФ сохраняется стабильная экономическая ситуация, так как у отечественной экономики есть запас прочности. Он добавил, что Россия поддерживает достаточно высокие темпы развития, невзирая на наличие определённых проблем.