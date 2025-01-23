Донецк, 23 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В ходе спецоперации российские бойцы вступили в бой с военными штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Об этом 23 января сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики», — сообщил представитель Минобороны.

В боях с российской группировкой войск «Центр» ВСУ потеряли 570 военных, бронетранспортёр М113 американского производства и ещё три боевые бронемашины, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства калибра 155 мм.

Бойцы «Центра» освободили от украинской армии посёлок Солёное.

Как сообщало ИА Регнум, источник в российских силовых структурах заявил, что освобождение Солёного увеличит огневое давление российских подразделений на гарнизон ВСУ возле крупнейшей шахты «Покровское» и вблизи посёлка Удачное в Покровском районе. Кроме того, освобождение Солёного поможет продвижению российских подразделений в сторону границы с Днепропетровской областью.