Москва, 23 января, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон пытается послать главе киевского режима Владимиру Зеленскому сигнал о возрасте мобилизации. Об этом 23 января на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

РИА Новости/ РИА Новости Президент Франции Эммануэль Макрон

Она подчеркнула, что таким образом французский лидер перекрывает любую миролюбивую риторику со стороны других европейских и американских политиков.

«Новыми воинственными заявлениями Макрон явно пытается направить сигнал Зеленскому, от которого требует понижения мобилизационного возраста вплоть до 18 лет», — подчеркнула дипломат.

Захарова назвала высказывания французского президента агрессивными.

«Такое впечатление, что это нужно как-то заглушить, заблокировать этими очередными агрессивными словами», — заключила она.

Ранее, 14 января, Зеленский обсудил с Макроном намерения по размещению воинских подразделений на Украине. Политики также переговорили о вовлечении в это вооружённых сил других стран.

В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что ввод западных военных на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он подчеркнул, что все иностранные войска на территории Украины попадут в зону поражения российской армии.