Москва, 23 января, 2025, 15:52 — ИА Регнум. В Москве открылся конкурс для формирования кадрового резерва руководителей театров. Участники конкурса могут попасть на стажировку в действующий театр, где они будут обучаться у мастеров в области культуры и под руководством опытного наставника разработают собственный проект. Лучшие войдут в кадровый резерв театров Москвы и смогут претендовать на позиции творческих или административных руководителей.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Прием заявок на всероссийский открытый конкурс по формированию кадрового резерва в театрах Москвы «Подмастерья» продлится до 16 февраля включительно. Открыты два направления — «Главный режиссёр» и «Заместитель директора». Участвовать могут профессионалы со всей страны, если их образование и опыт соответствуют направлению и требованиям конкурса.

«Мы заинтересованы в постоянном поиске талантов для театральной сферы столицы. Новый проект по формированию кадрового резерва позволит выделить наиболее успешных специалистов со всей России», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

Формирование кадрового резерва произойдёт в несколько этапов. После окончания сбора заявок экспертный совет, состоящий из известных продюсеров, руководителей городских и федеральных театров, а также успешных управленцев в сфере культуры, рассмотрит их. Далее начнется очный этап проекта, который продлится месяц. В этот период конкурсантов, чьи заявки успешно прошли отбор, пригласят на личные собеседования. Для тех, у кого не будет возможности приехать в Москву, организуют встречи в дистанционном формате.

Эксперты оценят участников и выберут тех, кто пройдет на следующий этап — образовательно-проектный. Он стартует 1 апреля и завершится 31 мая. В ходе него претендентам предстоит совершенствовать управленческие навыки и создавать собственные проекты.

Образовательно-проектный этап будет состоять из обучения по программе повышения квалификации на базе одного из творческих вузов и практической работы. После окончания образовательного курса участники получат удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Параллельно с повышением квалификации для каждого участника организуют стажировку в театре на позициях главного режиссера или заместителя директора в зависимости от выбранного направления. Так, участники смогут получить опыт работы с известными наставниками и проявить свои силы. Также участникам предстоит заняться созданием собственного проекта в соответствии с их конкурсным направлением: сценической постановки — для главных режиссеров, бизнес-плана по развитию театра — для заместителей директоров. Результатом этого этапа станет защита работы перед экспертным жюри.

Включение в кадровый резерв даёт шанс стать впоследствии творческим или административным лидером одного из театров, подведомственных столичному департаменту культуры.