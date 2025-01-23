Москва, 23 января, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что предпринимательство является патриотичным и благородным делом.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«Наполняться [предпринимательство] должно конкретными делами, когда создаются новые рабочие места, люди рискуют своими капиталами, чтобы пробивать дорогу вперед для технологического развития не только своей компании, но и всей экономики страны», — отметил путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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