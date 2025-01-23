Рим, 23 января, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует вывести из Европы около 20 тыс. американских военнослужащих и заставить европейские страны тратить больше финансовых средств на собственную оборону. Об этом 23 января заявило итальянское агентство ANSA, ссылаясь на источник.

flickr.com/U. S. Marine Corps/Lance Cpl. Grace Gerlach

«Аргументация Трампа заключается в том, что звёздно-полосатые войска представляют собой сдерживающий фактор, и поэтому расходы на них не могут покрываться только за счёт американских налогоплательщиков», — процитировало издание неназванного европейского дипломата.

Он отметил, что вывод такого количества войск сократит военное присутствие США в Европе на 20%. По его информации, обсуждение этого вопроса пока только началось.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 20 января отметил, что США потратили на поддержку Украины на $200 млрд больше, чем другие страны НАТО. Он заявил, что европейским странам придётся «сравнять счёт».

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 января заявил, что Трамп станет вызовом для Европы. По словам главы немецкого правительства, решения американского президента будут тщательно анализировать.