Москва, 23 января, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Россия призывает администрацию нового президента США Дональда Трампа исправить ошибки его предшественника Джо Байдена, допущенные в вопросах Украины. Об этом 23 января заявил официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Global Look Press/CNP/AdMedia

По словам дипломата, экс-глава Белого дома и его администрация совершали ошибки не в личном, а в национальном качестве, и такого рода ошибки необходимо исправлять.

«Поэтому, мне кажется, уж коли нынешняя администрация президента Трампа неоднократно заявляла, признавала и приводила аргументы в пользу того, что ситуация на Украине — это результат ошибок предыдущей администрации, нужно, наверное, эти ошибки предыдущей администрации исправлять», — сказала она в ходе брифинга.

Как сообщало ИА Регнум, издание American Conservative 16 января написало, что Байден допустил ключевую ошибку в выстраивании отношений с президент России Владимиром Путиным, когда не договорился с ним об урегулировании конфликта на Украине до его начала. Второй ошибкой экс-президента США авторы публикации назвали веру в то, что российская экономика от санкций рухнет раньше, чем это сделает украинская армия.

Новый президент США 22 января пригрозил России новыми санкциями в отношении её экспорта, если Москва не прекратит спецоперацию на Украине. Трамп добавил, что украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, и для него предпочтительнее первый вариант развития событий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января прокомментировал угрозы и ультиматумы Трампа, отметив, что новый американский лидер во время своего первого президентского срока уже использовал санкционное давление на Россию. Представитель Кремля добавил, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их принимает.