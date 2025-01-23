Верховный суд России признал «Правый сектор»* террористической организацией
* — террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ
Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией
Москва, 23 января, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Правый сектор» (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).
ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
«Суд постановил признать украинскую организацию «Правый сектор» террористической», — говорится в решении, оглашённом председателем коллегии из трёх судей.
Этим же решением суд признал террористическими украинские объединения «Правая молодёжь» и «Добровольческий украинский корпус «Правого сектора». Ранее иск о внесении этих группировок в перечень террористических направил в Верховный суд генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
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