Москва, 23 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин ушёл с заседания Агентства стратегических инициатив (АСИ), чтобы провести международный телефонный разговор.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

«Возникла необходимость провести международный телефонный разговор. Поэтому я в ходе доклада [гендиректора АСИ] Светланы Витальевны [Чупшевой] вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал Путин.

Глава государства попросил участников заседания продолжать работу и сообщил, что вернётся после телефонного разговора. При этом он не уточнил, с кем будет разговор.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ходе заседания Путин заявил, что новая стратегия действий АСИ должна учитывать вклад в достижение национальных целей развития и перемены как в стране, так и в мире. Он отметил, что сотрудники АСИ предлагают образ будущего регионов и населённых пунктов, а также отраслей экономики и социальной сферы. Важным российский лидер назвал тот факт, что идеи в результате воплощаются в реальность.

Также Путин призвал создать инструменты, которые позволят повысить качество жизни населения малых городов. По его словам, российская молодёжь должна видеть для себя варианты для самореализации на малой родине.

Кроме того, президент назвал демографические вызовы главными для России. Глава государства отметил, что в стране следует создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.