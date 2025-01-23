Москва, 23 января, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Процессную аналитику (process mining, PM) внедрили в государственное управление Чувашии при содействии «Сбера». Об этом рассказал директор АНО «Центр цифровой трансформации» Чувашской Республики Дмитрий Харитонов на конференции Sber Process Mining.

Пресс-служба «Сбера» «Сбер» помог внедрить process mining в госуправление Чувашии

По словам Дмитрия Харитонова, в МФЦ использование инструмента позволило определить, какие услуги наиболее востребованы, как быстро они оказываются, а также оценить нагрузку на каждое отделение. С помощью РМ в Чувашии обозначили этапы предоставление госуслуг и выявили те процессы, которые нужно скорректировать.

Также РМ внедрили в закупочной деятельности госуправления региона. В этой сфере подход помог определить длительность оформления документов, представить в виде графа маршрут прохождения заявки на закупку и понять, как можно оптимизировать нагрузку на сотрудников.

В централизованных бухгалтериях Чувашии process mining дал возможность выделить основные типы выполняемых операций, проанализировать своевременность выполнения процессов обработки документов и определить длительность работы с документами. «Внедрив process mining, мы проанализировали работу государственного сектора и уже получили целый ряд положительных эффектов», — заявил Харитонов. Он пояснил, что теперь в регионе есть целевая архитектура, которая позволяет наблюдать за шагами процесса и их метриками.

«Мы поняли, что возможности технологии намного шире, чем нам казалось, и планируем внедрить её и в остальные сферы государственного управления», — подчеркнул Харитонов.

«Использование process mining набирает обороты, и мы помогаем нашим клиентам и партнёрам внедрять эту технологию, направленную на повышение производительности труда, снижение трудозатрат и издержек в любых процессах», — добавила старший управляющий директор, начальник управления аналитики по расходам и process mining Сбербанка Мария Гуртученко.

По словам Гуртученко, перспективы и потенциал PM очень велики, причём не только в коммерческой деятельности, но и в государственном секторе, ведь в этом сегменте тоже немало сложных и многокомпонентных процессов, результат которых напрямую отражается на качестве жизни, благополучии и благосостоянии миллионов россиян.