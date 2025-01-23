Москва, 23 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Первые строчки четвертого рейтинга качества жизни от Агентства стратегических инициатив (АСИ) заняли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Об этом 23 января на заседании наблюдательного совета АСИ рассказала генеральный директор агентства Светлана Чупшева.

Марина Лысцева/ТАСС Москва

«Москва и Санкт-Петербург сохраняют свои лидирующие позиции. Третьим регионом стала Республика Татарстана, поднявшаяся на две позиции», — отметила Чупшева.

В топ-10 вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Сахалинская область, Тульская и Нижегородская области, Республика Башкортостан.

Ранее на заседании наблюдательного совета АСИ президент РФ Владимир Путин заявил, что в России необходимо создать комплекс передовых инструментов, которые поднимут уровень качества жизни в малых городах. Он уточнил, что имеет в виду в частности развитие моделей образования и медицины, улучшение экологии, создание современной среды для жизни.

В декабре сообщалось, что Москва вышла в лидеры по удобству жизни среди крупнейших городов мира. Авторы исследования отметили, что верхние строчки в рейтинге, которые заняли Москва, Сеул и Берлин, связаны с равномерным распределением улучшения городской среды по всем сферам.