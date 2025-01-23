Волгоград, 23 января, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Четверо детей госпитализированы в результате ДТП со школьным автобусом под Волгоградом. Об этом заявила пресс-служба администрации Волгоградской области 23 января.

ГУ МВД России по Волгоградской области

«По информации, поступающей от рабочей группы, в настоящее время медицинскую помощь в условиях стационара оказывают двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Также сообщается, что для оказания медицинской помощи была направлена бригада врачей региональных клиник: реаниматолог, детский хирург, травматолог.

Ранее в этот же день стало известно, что около 14:00 МСК произошло столкновения со школьным автобусом легкового автомобиля Hyundai ix35 в Октябрьском районе, на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск. В результате ДТП погиб ребёнок.

Как передавало ИА Регнум, прокуратура Волгоградской области начала проверку происшествия с участием школьного автобуса. По её итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Губернатор региона Андрей Бочаров также взял ситуацию с ДТП на личный контроль. Глава области поручил принять все меры для установления обстоятельств случившегося и провести ведомственную проверку.