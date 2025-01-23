Москва, 23 января, 2025, 15:48 — ИА Регнум. На базе Агентства стратегических инициатив будет создана структура помощи иностранцам, которые переезжают в Россию из соображений общих ценностей. Об этом 23 января заявил президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АСИ.

Олег Елков/ТАСС

Глава государства напомнил, что вопрос о помощи иностранцам, разделяющим российские ценности, был поднят около года назад.

«Соответствующие решения приняты. По моему поручению, под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив создается специальный Проектный офис», — заявил Путин.

Планируется организовать для них помощь с переездом и полное сопровождение. Им помогут с обустройством, с поиском работы и с обучением детей.

«Вся наша страна должна быть в авангарде формирования более справедливой модели развития, модели, основанной на незыблемых ценностях», — отметил Путин.

Он напомнил, что к небыблемым ценностям относится традиционная многодетная семья, а также свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранным гражданам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Желающие переехать в Россию иностранные граждане могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утверждённой квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

В конце сентября правительство утвердило список 47 стран и территорий, реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. В него вошли США, Великобритания, Франция, Германия, Япония.