Москва, 23 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Для достижения технологического лидерства важно не копировать чужие решения, а предлагать свои. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Михаил Климентьев/ТАСС

Глава государства отметил, что все программы агентства призваны сделать более комплексной и всеохватывающей работу по достижению национальных целей развития.

«Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность, и инструментов достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Здесь нам важно не копировать чужие решения, а предлагать свои», — подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября Путин заявил, что все национальные проекты, обеспечивающие России технологическое лидерство, являются зримыми и большими. Он отметил, что их реализация позволит менять структуру экономики страны необходимыми темпами.

В мае 2024 года Путин заявил, что в число приоритетов развития страны входят повышение устойчивости экономики и достижение качественно новой динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета, подготовки кадров и широкого использования цифровых решений.

Он также отметил, что технологический суверенитет России является важным фактором для повышения устойчивости экономики.