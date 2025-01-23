* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Гаага, Нидерланды, 23 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест главы движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), верховного лидера Исламского эмирата Афганистана Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи в стране Абдулы Хакима Хаккани. Об этом говорится в опубликованном 23 января заявлении МУС.

Afghan Islamic Press/AP/TASS Хайбатулла Ахундзада

«Мой офис пришел к выводу, что эти два гражданина Афганистана несут уголовную ответственность за преследование афганских девочек и женщин», — процитировали прокурора на сайте суда.

Хан также сообщил, что планирует подать новые запросы на арест в отношении других высокопоставленных членов Талибана.

Как передавало ИА Регнум, власти Афганистана в декабре 2024 года запретило женщинам работать в неправительственных организациях. За нарушение этого требования грозит отзыв лицензии у НКО на деятельность в стране.

Также в декабре Ахундзада подписал указ о запрете смотреть на женщин в окнах домов. Документ также запрещает строительство зданий таким образом, чтобы из окон было видно женщин в других домах.