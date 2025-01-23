Москва, 23 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Россия должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития, основанной на незыблемых ценностях. Об этом 23 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«Это известно: традиционная многодетная семья, свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям, благополучие и справедливость», — отметил глава государства в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По его словам, данные ценности содержаться в инициативах АСИ, в том числе повышая роль делового сообщества в социальном развитии, в охране окружающей среды.

Путин также добавил, что инициативы агентства необходимо продвигать и в дружественных странах, для этого он поручил активно формировать международные партнёрства с коллегами. Необходимо работать с повесткой будущего стран для готовности своевременно отвечать на возникающие вызовы, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, Путине отдельно поручил создать на базе АСИ структуру помощи иностранцам, которые переезжают в Россию из соображений общих ценностей. Планируется организовать для них помощь с переездом и полное сопровождение. Им помогут с обустройством, с поиском работы и с обучением детей.

Президент также назвал демографические вызовы главными для России. Глава государства отметил, что в стране следует создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.