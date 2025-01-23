Москва, 23 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В России необходимо создать комплекс передовых инструментов, которые позволят повысить качество жизни населения малых городов. Об этом 23 января заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Рассчитываю, что Агентство [стратегических инициатив] предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах», — отметил лидер России.

Он добавил, что говорит в том числе о развитии моделей образования и медицины, улучшении экологии, создании современной среды для жизни. Глава государства подчеркнул, что важно уделять внимание восстановлению памятников культурного наследия.

Путин подчеркнул, что российская молодёжь должна видеть для себя варианты для самореализации на малой родине, где молодые люди живут и получают образование. Президент добавил, что в стране должна существенно возрасти доля молодёжного технологического предпринимательства.

«Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса», — заключил президент.

В апреле прошлого года Путин поручил правительству и АСИ создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения, которые будут мотивировать жителей страны заниматься спортом. Помимо этого, он попросил подготовить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни.

В мае президент назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей России. Он отметил, что действия правительства и регионов по реализации национальных целей нужно оценивать по национальному рейтингу качества жизни в субъектах Федерации, который ежегодно формирует АСИ.

В конце ноября Путин заявил о важности поддержки материнства и детства. Это и обеспечение достойного уровня жизни семей он считает ключевым приоритетом для России.