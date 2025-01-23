Москва, 23 января, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Российские бренды должны уверенно выходить на зарубежные рынки. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Global Look Press/Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Глава государства уточнил, что агентству необходимо создавать такую среду и механизмы поддержки, чтобы в России создавались и наращивали обороты тысячи новых компаний, в том числе в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах.

«Чтобы российские бренды уверенно выходили на зарубежные рынки», — пояснил он.

Путин добавил, что России нужно улучшать условия ведения бизнеса, опережая лучшие мировые практики в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2024 года Минпромторг подготовил обновлённый законопроект о «российской полке» товаров в магазинах. С помощью этого документа ведомство намерено обязать маркетплейсы рекомендовать покупателям отечественные аналоги товаров иностранных производителей.

Глава Минпромторга Антон Алиханов уточил, что в случае принятия закона маркетплейсы будут обязаны обеспечить клиентам одновременную рекомендацию российского аналога товара.