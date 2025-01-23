Киев, 23 января, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Украиной мог бы закончиться уже завтра, если бы это зависело от Киева. Об этом 23 января заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, комментируя обещание президента США Дональда Трампа урегулировать ситуацию за 24 часа.

Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

«Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, то [конфликт] закончился бы завтра», — заявил он в интервью Euronews.

По словам Ермака, никто в мире не знает точно, когда завершится конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. 16 декабря он отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Кроме того, Трамп заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

При этом 22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее. При этом он заявил также, что якобы любит русский народ и не преследует цели навредить России.

Путин 20 января напомнил, что Россия готова вести переговоры с США по урегулированию украинского кризиса, но переговоры должны быть направлены не на небольшое перемирие, а на долгосрочный мир. Также требуется устранить причины, приведшие к конфликту.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 22 января подчеркнул, что для урегулирования украинского кризиса обязательно должны быть юридически обязывающие договорённости, закрепляющие механизм невозможности их нарушения. Без них конфликт не получится прекратить, и понимание этого приходит ко многим в США и Европе, отметил он.