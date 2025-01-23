Москва, 23 января, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Новая стратегия действий Агентства стратегических инициатив должна учитывать вклад в достижение национальных целей развития и перемены как в стране, так и в мире. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/POOL/РИА Новости Владимир Путин

«При этом и на новом этапе необходимо сохранить общий настрой, логику нашей с вами работы. Вижу особую ценность, пользу агентства в том, что вы всегда — в замыслах, устремлениях вперёд и инициативах — идёте на несколько шагов впереди, выдвигаете порой неожиданные, нестандартные, опережающие время решения», — отметил президент в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

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Глава государства отметил, что сотрудники АСИ предлагают образ будущего регионов и населённых пунктов, а также отраслей экономики и социальной сферы. Важным российский лидер назвал факт того, что идеи в результате воплощаются в реальность.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания Путин призвал создать инструменты, которые позволят повысить качество жизни населения малых городов. По его словам, российская молодёжь должна видеть для себя варианты для самореализации на малой родине.

Президент также назвал демографические вызовы главными для России. Глава государства отметил, что в стране следует создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.