Москва, 23 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Демографические вызовы на сегодняшний день являются главными для России. Об этом заявил 23 января президент Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Артем Геодакян/ТАСС

«Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив, — прежде всего с учётом демографических вызовов, прежде всего с учётом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что для многодетных семей нужно создавать максимально комфортные условия. Страна нуждается в передовых инструментах, которые смогут обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах в среднесрочной перспективе.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам состоявшегося в начале декабря совещания по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил правительству обеспечить в новом году реализацию мер по преодолению негативных демографических тенденций и повышению в стране рождаемости.

В России 2024 год был объявлен Годом семьи. На церемонии подведения его итогов президент заявил, что для страны главными задачами являются повышение рождаемости и поддержка многодетных семей, а также повышение их благосостояния. Любовь к Родине и чувство сопричастности к её судьбе во многом формируются в семье, подчеркнул президент.