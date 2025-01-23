Москва, 23 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России. Об этом 23 января заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Сергей Фадеичев/ТАСС

«В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Путин отметил, что для успешного решения задач развития РФ в ней должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.

В приветствии участникам церемонии подведения итогов Года семьи Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния являются приоритетными общенациональными целями.

В январе 2024 года Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в России. Такой семьёй считается семья с тремя и более детьми. До этого в России такого статуса не было.

Также президент заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным. Он уточнил, что государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.