Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных
Москва, 23 января, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей в России. Об этом 23 января заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).
«В целом необходимо создавать максимально комфортные условия для большой, многодетной семьи, состоящей из многих поколений», — отметил глава государства.
Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Путин отметил, что для успешного решения задач развития РФ в ней должно быть намного больше россиян, чем сейчас. Глава государства заметил, что доля третьих и последующих детей в российских семьях растёт, однако сохраняются и некоторые негативные тенденции — снижение рождаемости и откладывание времени вступления в брак и рождения детей.
В приветствии участникам церемонии подведения итогов Года семьи Путин заявил, что улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетных семей, а также повышение их благосостояния являются приоритетными общенациональными целями.
В январе 2024 года Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетной семьи в России. Такой семьёй считается семья с тремя и более детьми. До этого в России такого статуса не было.
Также президент заявил, что рад тому, что в стране становится модным быть многодетным. Он уточнил, что государство должно поддерживать такие семьи и уже делает это.