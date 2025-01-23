Волгоград, 23 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием школьного автобуса на трассе в Волгоградской области погиб один ребёнок. Об этом 23 января сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребёнок-пассажир школьного автобуса», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло в результате столкновения со школьным автобусом легкового автомобиля Hyundai ix35. По данным Telegram-канала «112», ещё три школьника пострадали.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса. По её итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943116" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Школьный автобус попал в ДТП и опрокинулся под Волгоградом

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, на место в оперативном порядке направили 10 карет скорой помощи. Глава региона Андрей Бочаров взял ситуацию с ДТП на личный контроль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 января на трассе в Волгоградской области опрокинулся школьный автобус ПАЗ. Авария произошла в Октябрьском районе, на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск примерно в 14:00 мск. К месту ДТП выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи главка, следственно-оперативная группа ОМВД РФ.