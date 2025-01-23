Клин, Московская область, 23 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. На Волоколамском шоссе в Клину Московской области загорелось здание склада. Об этом 23 января сообщили экстренные службы.

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Пожару присвоили второй номер сложности. Сейчас пожарные уточняют обстоятельства произошедшего и площадь возгорания.

Telegram-канал «112» сообщил, что огонь охватил складские помещения комплекса «Логистера». По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

МЧС России сообщило, что площадь пожара, предварительно, достигла 10 тысяч кв. метров. Огонь тушат свыше 40 пожарных и 12 единиц техники. Ведомство стягивает к пожару больше специалистов и средств.

Ранее, 23 января, в Краснодаре загорелся ресторан. Возгорание тогда удалось локализовать на площади 600 кв. м.