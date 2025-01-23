Казань, 23 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. В Татарстане единовременные выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ повысили до 2,8 млн рублей. Об этом 23 января сообщила пресс-служба оперативного штаба республики.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Эта сумма будет складываться из региональных, федеральных и муниципальных выплат: от Татарстана — 2,1 млн рублей, от Минобороны РФ — 400 тыс. рублей, от муниципалитетов региона и предприятий — до 300 тыс. рублей», — указано в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что новая выплата будет действовать до 1 апреля текущего года. Она положена всем, кто подпишет контракт на территории республики. Жителям других регионов и иностранным гражданам оплатят проезд и проживание на время оформления, которое обычно занимает не больше одного дня.

В оперштабе напомнили, что в зоне спецоперации военные также получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области решили увеличить единовременную выплату контрактникам до 2 млн рублей. С учётом федеральной единовременной выплаты в 400 тыс. рублей и доплаты в 100 тыс. рублей от районных администраций участники спецоперации после заключения контракта с МО будут получать 2,5 млн рублей.

В 2024 году почти 440 тыс. россиян заключили контракт с Минобороны России. Президент России Владимир Путин назвал повышение социальных гарантий российским военным важнейшей задачей государства. В России действует программа помощи и поддержки участников СВО и их семей, предусматривающая выплаты и льготы.