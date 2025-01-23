Москва, 23 января, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Интервенция войск НАТО в конфликт на Украине недопустима и приведёт к катастрофическим последствиям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января на брифинге.

Kay Nietfeld/DPA/TASS

«Интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», — отметила она.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине после завершения военного конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 21 января глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуется минимум 200 тыс. миротворцев после завершения боевых действий с Россией. Затем издание Financial Times заключило, что западные союзники не смогут отправить такое количество военных и сам факт отправки в зону боевых действий маловероятен.

Тогда, по словам FT, 23 января украинские чиновники попросили от западных союзников отправки хотя бы 50 тыс. миротворцев в качестве гарантии безопасности при урегулировании конфликта. В материале указано, что европейские страны могут послать своих военных на Украину, потому что у них не хватает денег на помощь стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.