Москва, 23 января, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 января поздравил с 75-летием первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Глава государства направил юбиляру поздравительную телеграмму.

РИА Новости/Мурад Багандов Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман

«Вас по праву считают ярким, талантливым, увлечённым человеком, обладающим глубокими, поистине энциклопедическими знаниями и большим созидательным потенциалом», — процитировал телеграмму ТАСС.

Глава государства отметил неординарные профессиональные и личные качества Гусмана и его вклад в развитие ТАСС и других российских средств массовой информации. Путин пожелал юбиляру здоровья и успешного осуществления планов.

Гусман в 1995 году был назначен вице-президентом международного аналитического агентства «АНКОМ-ТАСС». Через три года он возглавил главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 года Гусман был назначен первым заместителем генерального директора ТАСС.

Михаил Гусман является заслуженным работником культуры Российской Федерации, заслуженным журналистом Российской Федерации. В 2003 году ему было присвоено звание лауреата Государственной премии России в области литературы и искусства за телевизионную программу «Формула власти».