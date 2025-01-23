Лондон, 23 января, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский своими резкими высказываниями, в том числе сделанными на Всемирном экономическом форуме в Давосе, может навредить себе, так как общественное мнение о нём изменится в негативную сторону. Об этом 22 января написал британский портал Unherd.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский по мере приближения конца [конфликта] может договориться до того, что поставит себя в безвыходную ситуацию, когда либо международное сообщество, либо его собственная общественность обвинят его в неудавшемся мире», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, такого рода максималистскими заявлениями глава киевского режима пытается манипулировать союзниками для получения помощи, которую те в некоторых случаях могли и не предоставить, что является «проверенной украинской тактикой».

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Зеленский заявил, что США могут расширить свои территории за счёт захвата российской земли. Таким образом он прокомментировал заявление нового президента США Дональда Трампа о расширении страны с помощью присоединения Канады и Гренландии.

Ранее в этот же день глава киевского режима потребовал, чтобы Евросоюз взял на себя содержание украинской армии, численность которой Киев хочет увеличить до 1 млн бойцов в случае, если Украина не станет членом НАТО. Он добавил, что членство Украины в НАТО обойдётся Европе дешевле содержания ВСУ.

Зеленский также заявил, что Киев не согласится на компромисс с признанием новых регионов РФ. Глава киевского режима добавил, что Украина намерена вести диалог с Россией по урегулированию конфликта с позиции силы.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступления в НАТО. Также для начала переговоров Киеву необходимо признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.