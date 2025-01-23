Хельсинки, 23 января, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Финляндия и Швеция могли не получить членство в НАТО, если бы подали заявки на вступление сейчас. Об этом 23 января в беседе с Financial Times заявил президент Финляндии Александр Стубб.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Если бы мы сейчас вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, я не уверен, что мы бы его получили», — уточнил лидер Финляндии.

Он пояснил, что сейчас желание двух стран вступить в Североатлантический альянс могли воспринять как провокацию.

«Но всё произошло очень быстро, и люди поняли, что мы являемся поставщиком безопасности, а не её потребителем», — подчеркнул Стубб.

Он добавил, что хочет укрепить позиции союза на северо-восточном фланге. Для достижения этой цели Швеции и Финляндии необходимо присоединиться к крупным оборонным государствам.

Финляндия официально вошла в НАТО 4 апреля 2023 года. Швеция стала членом альянса 7 марта 2024 года.

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен 27 декабря заявил, что Швеция и Финляндия капитулируют в случае прямого столкновения НАТО с Россией. Он подчеркнул, что для разгрома этих стран России будет достаточно нескольких ударов «Орешника».

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в планах России нет нападений на страны НАТО. Однако западные политики регулярно заявляют о возможной угрозе со стороны РФ.