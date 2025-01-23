Владимир, 23 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. В посёлке Улыбышево Владимирской области на кладбище образовались пробки с гробами. Об этом заявил 23 января Telegram-канал «Чеснок».

Кадр из видео

По данным канала, городские власти ограничили въезд и время захоронений, из-за чего ритуальные службы не успевают подготовить могилы и роют ямы прямо при родственниках покойных.

«Люди стоят «по два часа». Из-за этого у некоторых сорвались поминки. Копать могилы трактором якобы не разрешают. Кроме того, места под захоронения выдаются в хаотичном порядке: если раньше можно было сориентироваться по дате смерти, то теперь хоронят вразнобой, в проходе между рядами», — говорится в публикации.

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Как передавало ИА Регнум, 10 октября в Госдуме заявили о нехватке кладбищ и крематориев в России. Отмечалось, что крематории работают лишь в 27 городах, то есть на 5 млн человек приходится один крематорий.

Кроме того, в июле в Сочи следователи СКР пресекли деятельность организованной группы, которая предоставляла за взятки места для захоронения. Ежемесячно участники группы получали от 10 млн до 15 млн рублей, которые злоумышленники делили между собой.