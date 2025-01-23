Давос, Швейцария, 23 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя конфликт на Украине, ошибся с направлением движения фронта. Он также призвал изменить ситуацию.

Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Пока фронт движется в неправильном направлении, он идёт на восток. Мы действительно должны нарастить, а не ослабить помощь Украине», — заявил Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 23 января.

В реальности линия фронта движется на запад, но глава альянса не заметил оговорки. Генсек также заявил о необходимости изменить «траекторию конфликта» и рассказал о его геополитическом значении для Запада.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 января Рютте заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией обойдётся НАТО в триллионы долларов из-за необходимости тратить средства на «восстановление сдерживания». Он призвал меньше говорить о перемирии и наращивать военную помощь Киеву.

14 января генсек Североатлантического альянса в ходе выступления в Европарламенте призвал страны НАТО начать готовиться к войне и наращивать расходы на оборону за счёт сокращения социальных выплат. Он считает, что если этого не сделать, то через пять лет европейцам якобы потребуются уроки русского языка или придётся уезжать в Новую Зеландию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в мае 2024 года в очередной раз подчеркнул, что никакая помощь Запада Украине не сможет изменить ход спецоперации. Российские военные знают своё дело и продолжают боевые действия, добавил он.