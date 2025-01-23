Сан-Хосе, США, 23 января, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Компания Samsung анонсировала выпуск супертонкой модели Galaxy S25 Edge. Об этом сообщил портал The Verge.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Презентация состоялась 22 января. Представители корпорации уточнили, что смартфон ещё не запустили в производство. Модель во время мероприятия не разрешалось брать в руки и проводить тесты.

Портал утверждает, что устройство представляет собой тонкую серебряную пластину, из-за чего у него лишь две тыльные камеры в отличие от других телефонов линейки S25, имеющих три объектива. Предполагается, что толщина смартфона составит порядка 6,4 мм. Но сами представители Samsung подробных характеристик не предоставили. Стандартная модель линейки имеет толщину 7,2 мм.

Полноценная презентация нового смартфона может пройти весной текущего года. По некоторым данным, он будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite for Galaxy.

Как передавало ИА Регнум, в начале 2025 года Apple планирует выпустить следующее поколение iPhone SE. Новая модель станет первым обновлением линейки SE с 2022 года. Обозреватель агентства Марк Гурман заявил, что бюджетный аппарат получит дизайн в стиле актуальных iPhone: он будет иметь экран с тонкими рамками без кнопки Home и биометрический сенсор Face ID. Текущая модель SE стоит $429 долларов (примерно 42 тыс. рублей), что значительно дешевле стандартного iPhone, но дороже, чем его конкуренты на Android.