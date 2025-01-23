Волгоград, 23 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. На трассе в Волгоградской области опрокинулся школьный автобус ПАЗ, в результате инцидента есть пострадавшие. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

РИА Новости/Александр Кряжев

Отмечается, что авария произошла в Октябрьском районе на автодороге Волгоград — Котельниково — Сальск примерно в 14:00 (совпадает с мск).

«В результате есть пострадавшие. К месту аварии выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи Главка, следственно-оперативная группа ОМВД России», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время уточняется информация об обстоятельствах ДТП, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января три человека, включая двухмесячного ребёнка, погибли и ещё трое пострадали при столкновении двух автомобилей под Нижним Новгородом. Около 04:24 мск водитель автомобиля Lada не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai. Всех пострадавших в аварии госпитализировали.