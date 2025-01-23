В Санкт-Петербурге убийца месяц писал родителям от имени своей жертвы
Санкт-Петербург, 23 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сожитель девушки, которую он убил в новогоднюю ночь, месяц писал её родным от имени убитой, чтобы скрыть своё преступление. Об этом 23 января написала «Фонтанка».
Отец девушки заподозрил неладное, потому что дочь перестала отвечать на звонки. В мессенджерах она постоянно находила отговорки и только обещала перезвонить. Сожитель по телефону всегда говорил родным, что она занята и не может сейчас ответить.
Спустя почти месяц мужчина обратился в полицию и заявил, что его дочь пропала.
Сотрудники правоохранительных органов 23 января нашли тело убитой в квартире, где она жила с молодым человеком. Сожитель признался, что убил свою девушку в ночь с 31 декабря на 1 января. Он уточнил, что они поссорились. Во время конфликта мужчина ударил её киянкой по голове и задушил галстуком.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве. Тело жертвы направили на экспертизу.
20 января суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в машине актёра Гоши Куценко. Фигурант познакомился с жертвой у Киевского вокзала. В процессе распития алкоголя между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину ножом и спрятал тело в стоящем рядом автомобиле, который зарегистрирован на российского артиста.
В Ростовской области 16 января мужчина зарезал женщину в подъезде дома. Он зашёл в подъезд многоквартирного дома, где попытался ранить ножом несовершеннолетнего подростка. Аналогичное нападение он совершил на женщину в городе Аксае. Потерпевшая скончалась в больнице от множественных ранений.