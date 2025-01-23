Санкт-Петербург, 23 января, 2025, 14:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сожитель девушки, которую он убил в новогоднюю ночь, месяц писал её родным от имени убитой, чтобы скрыть своё преступление. Об этом 23 января написала «Фонтанка».

кадр из видео

Отец девушки заподозрил неладное, потому что дочь перестала отвечать на звонки. В мессенджерах она постоянно находила отговорки и только обещала перезвонить. Сожитель по телефону всегда говорил родным, что она занята и не может сейчас ответить.

Спустя почти месяц мужчина обратился в полицию и заявил, что его дочь пропала.

Сотрудники правоохранительных органов 23 января нашли тело убитой в квартире, где она жила с молодым человеком. Сожитель признался, что убил свою девушку в ночь с 31 декабря на 1 января. Он уточнил, что они поссорились. Во время конфликта мужчина ударил её киянкой по голове и задушил галстуком.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве. Тело жертвы направили на экспертизу.

20 января суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, тело которой нашли в машине актёра Гоши Куценко. Фигурант познакомился с жертвой у Киевского вокзала. В процессе распития алкоголя между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину ножом и спрятал тело в стоящем рядом автомобиле, который зарегистрирован на российского артиста.

В Ростовской области 16 января мужчина зарезал женщину в подъезде дома. Он зашёл в подъезд многоквартирного дома, где попытался ранить ножом несовершеннолетнего подростка. Аналогичное нападение он совершил на женщину в городе Аксае. Потерпевшая скончалась в больнице от множественных ранений.