Кемерово, 23 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Кемеровская область запускает программу подготовки кадров из числа участников специальной военной операции «СВОи Герои. Куzбасс». Об этом 23 января сообщил губернатор региона Илья Середюк.

Telegram-канал нубернатора Кемеровской области

«Запускаем её по поручению президента РФ Владимира Путина. Она станет аналогом федеральной программы «Время героев». Выпускники и обучающиеся будут закреплены за моими заместителями, заместителями председателя правительства, депутатами, главами муниципалитетов», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что создаст и возглавит общественный совет, на котором будут предметно разбираться треки каждого участника, чтобы определить, в какой сфере каждый из них может быть реализован.

Середюк подчеркнул, что таким образом будут подготовлены управленцы для работы в органах региональной и муниципальной власти.

Он также сообщил, что в реализации программы уже активно помогают участники СВО. Это внештатный советник по военно-патриотическому воспитанию Василий Винников, руководитель кузбасской Ассоциации ветеранов СВО Алексей Савин, председатель Кемеровского отделения Союза писателей РФ Виталий Дорофеев и начальник Суховского территориального управления Кемеровского муниципального округа Максим Фролов.

Середюк добавил, что они участвуют в общественных приёмах в филиале фонда «Защитники Отечества», работают с ветеранами и их родными, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, организуют сбор и отправку помощи фронту.

«В это непростое время нашей команде нужны сильные руководители с по-настоящему боевым характером, сейчас их опыт бесценен. После Великой Отечественной войны вернувшиеся с фронта ветераны возглавили заводы, шахты, сельхозпредприятия и возродили экономику региона. Убеждён, что ветераны СВО также внесут неоценимый вклад в развитие страны», — заключил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 21 января ряд регионов также сообщил о старте региональных программ, аналогичных «Времени героев». Об этом рассказали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Омской области Виталий Хоценко, глава Удмуртии Александр Бречалов и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В январе ряд участников СВО уже получил новые назначения на важные должности. Иосиф Слепцов назначен директором средней школы № 13 в Якутске. Участника Гостомельской операции Антона Шилова назначили на должность заместителя директора Центральной городской клинической больницы Ульяновска, на данный момент он координирует помощь войсковым подразделениям. Ветерана СВО Дениса Михайлина назначили советником главы Тольятти по вопросам поддержки участников спецоперации и членов их семей.