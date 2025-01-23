Омск, 23 января, 2025, 14:35 — ИА Регнум. Суд вынес обвинительный приговор троим жителям Омской области за участие в экстремистской организации «Союз славянских сил Руси» и призывы к восстановлению СССР и РСФСР. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Мужчина и две женщины участвовали в деятельности «Союза славянских сил Руси», запрещённой в России как экстремистской.

«Фигуранты распространяли агитационные материалы и рекламные ролики в Сети «Интернет» с призывами о вступлении в её состав с целью восстановления и возрождения Советского Союза и РСФСР», — сообщили в ведомстве.

Первомайский районный суд Омска назначил женщинам наказание в виде года и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина приговорён к принудительным работам на 10 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд Республики Коми в 2019 году признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией на территории России. Сторонники организации утверждают, что Российская Федерация — это нелегитимное государство, и призывают не соблюдать законы.

В августе 2023 года в Красноярском крае, недалеко от города Зеленогорска, силовики задержали двоих человек, планировавших подрыв базовых станций связи. Как сообщили в ФСБ, они являются членами экстремистской организации и считают себя «гражданами СССР».