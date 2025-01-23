Киев, 23 января, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский так и не представил обещанный «план стойкости». Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Kin Cheung/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Отмечается, что «план стойкости», анонсированный Зеленским в Раде ещё в ноябре прошлого года, так и не был представлен гражданам Украины в виде готового документа. Гончаренко заявил, что план стал неустойчивым уже на этапе написания, «так сказать, сломался».

«Президент Украины просто не может позволить себе что-то обещать и потом этого не выполнять. Так государство не может работать. Ну пообещал ты этот план — покажи его. Покажи эти приложения. Пусть там будет полная [чушь] написана… но вы должны это сделать. Хоть формально», — написал он в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября глава киевского режима представил «план стойкости», включающий десять пунктов. При этом в зале отключили связь и интернет, трансляции не было, а затем отредактированный вариант видео с выступлением опубликовали в Сети. Пункты плана затрагивают вопросы «единства», «человеческого капитала» и «культурного суверенитета», а также связаны с фронтом, оружием и помощью военным, финансами, энергетикой, безопасностью и муниципальными образованиями.

Британская газета The Times опубликовала карикатуру на Зеленского и его «план стойкости». Норвежский художник Мортен Морланд изобразил его в виде бьющего в барабан розового зайца с батарейкой на спине. Заяц удаляется от груды искорёженных конструкций, над которой занёс молоток бурый медведь, на заднем плане видны оборванные линии электропередачи.

21 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «план стойкости» Зеленского очередным набором болезненных фантазий. По её словам, эта инициатива предназначена лишь для того, чтобы киевский режим попытался сохранить власть.