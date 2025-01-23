Берн, 23 января, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Подразделения украинских формирований могут оказаться в окружении около села Великая Новосёлка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за промедления командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) с решением об их отступлении. Об этом 22 января сообщила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

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По словам автора публикации, сложившая под Великой Новосёлкой ситуация схожа с тяжёлыми отступательными боями ВСУ под Авдеевкой в феврале 2024 года и в районе Угледара в октябре.

«В обоих случаях высшее командование [ВСУ] слишком долго выжидало в безнадёжной обстановке и слишком поздно отдавало приказ об отходе», — говорится в статье.

Уточняется, что российские военные отрезали украинские войска в Великой Новосёлке от линий поставок, после чего бойцы ВСУ могут надеяться выйти отсюда только пешком, бросив тяжелую военную технику.

«После ожидаемого падения Часова Яра и Великой Новосёлки ВС РФ, вероятно, смогут ещё больше, чем раньше, использовать своё превосходство для продвижения. К северу от Великой Новосёлки топографических препятствий немного», — добавляется в публикации.

Автор уточнил, что на этом участке фронта до границы между ДНР и Днепропетровской областью осталось всего лишь 20 км, при этом ситуация для ВСУ в последние дни стала резко хуже — армия России продвигается в районе Красноармейска и скоро сможет отрезать противника от линий снабжения и в этом населённом пункте.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января ирландский журналист Чей Боуз заявил, что российские военные окружили Великую Новосёлку и ВСУ теперь остаётся только отступать с боями. Он добавил, что армия России безостановочно продолжает наступление.

В российских силовых структурах 20 января сообщали, что ВСУ пытаются малыми группами вывести своих бойцов из Великой Новосёлки. Уточнялось, что военные ВС РФ ведут зачистку заблокированной в посёлке одной из групп украинских бойцов.