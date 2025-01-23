Москва, 23 января, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщение агентства Reuters о том, что президент России Владимир Путин якобы считает основные цели спецоперации уже достигнутыми.

Александр Полегенько/ТАСС

«Не могу прокомментировать. Не считаю возможным это комментировать», — произнёс он 23 января на брифинге.

Ранее агентство, ссылаясь на источники, написало, что, по мнению Путина, Россия уже получила контроль над территорией, соединяющей материковую часть России с Крымом и ослабила украинскую армию, следовательно, СВО принесла необходимый результат.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января Путин заявил, что смысл спецоперации заключается в борьбе за интересы российского народа. В вопросе урегулирования украинского конфликта российский лидер подчеркнул необходимость долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех проживающих в регионе людей, а не «какой-то передышки».

В декабре прошлого года глава государства просил не загадывать, сколько ещё продлится спецоперация. По его словам, Россия движется к решению задач, обозначенных в начале СВО. Ситуация в зоне боевых действий кардинально меняется, военные возвращают территории квадратными километрами каждый день, подчеркнул он.

В том же месяце на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Он также назвал уходящий 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации.