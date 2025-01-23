Москва, 23 января, 2025, 14:11 — ИА Регнум. «МегаФон» первым среди федеральных операторов связи подписал соглашение о подключении своих базовых станций к каналам спутниковой связи российской аэрокосмической компании «Бюро 1440». Это сотрудничество поможет обеспечить полноценную связь стандарта LTE в удаленных районах России.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

На первом этапе к спутнику подключат 500 базовых станций, в том числе те, к которым прокладка волоконно-оптической сети невозможна или нецелесообразна. Сейчас они работают от сигнала с геостационарных спутников. Переход на низкую орбиту значительно повышает скорость передачи данных и снижает сетевую задержку.

Соглашение также предусматривает расширение географии проекта и направлений сотрудничества. В частности, возможен обмен технологиями и использование «Бюро 1440» инфраструктуры мобильного оператора.

«МегаФон» является лидером по покрытию сети, и постоянное техническое развитие — ключевой приоритет в нашей деятельности», — заявил технический директор «МегаФона» Алексей Титов. Он подчеркнул, что оператор расширяет зону LTE покрытия, обустраивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных районах нашей страны, где прокладка ВОЛС затруднена.

«Сотрудничество «Бюро 1440» с крупным федеральным оператором связи — важный шаг для компании на пути к цели по обеспечению спутниковой связью всей территории России», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

Он добавил, что благодаря этому сотрудничеству абоненты «МегаФона» получат спутниковый интернет нового поколения с высокой скоростью и низкими задержками, что расширит возможности для населения и бизнеса.

«Жители на удаленных территориях смогут пользоваться современными онлайн-сервисами и видео-конференц-связью, телемедициной и возможностями онлайн-образования», — заключил Агафонов.