Москва, 23 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. По итогам 2024 года в российских торговых сетях подешевели несколько видов продуктов, лидерами по снижению цен в этой тенденции стали гречневая крупа и куриные яйца. Об этом 23 января сообщила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Аналитики организации установили, что гречка в сравнении с 2023 годом в среднем стала дешевле на 14,8%, яйца — на 11,16%. Также снизились цены на свинину (2,3%), тушки цыпленка-бройлера (2,1%) и баранину (0,25%).

Снижение цен в том числе было зафиксировано в декабре в сравнении с ноябрьскими показателями. Дешевле стали гречка (3%), говядина (1%), свинина (0,96%), рис (0,45%), мороженая неразделанная рыба (0,39%), пшеничный хлеб (0,34%) и пшено (0,33%). При этом в целом стоимость продуктов выросла.

«Цены на социально значимые продукты питания в торговых сетях в декабре к ноябрю выросли на 3,6%, что сопоставимо с общей динамикой по стране, согласно данным Росстата (+3,1%)», — говорится в материале, опубликованном в Telegram-канале «АКОРТ».

Как передавало ИА Регнум, председатель «Рыбного союза» Александр Панин 22 января сообщил, что цена на красную икру в России упала на 10% в сравнении с декабрём 2024 года и на 15–20% в сравнении с ноябрём. Он добавил, что стоимость этого продукта продолжает снижаться.

Президент РФ Владимир Путин в декабре отметил, что рост цен на продукты в России во многом вызван объективными обстоятельствами, на это влияют урожай и внешние ограничения. Также есть и субъективные факторы, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, добавил он.