Донецк, 23 января, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Освобождение российской армией населённого пункта Солёное в Донецкой Народной Республике (ДНР) поспособствует усилению давления на гарнизон Вооружённых сил Украины (ВСУ) рядом с крупнейшей шахтой «Покровское». Об этом 23 января со ссылкой на силовиков сообщил ТАСС.

Станислав Красильников/РИА Новости

Источник добавил, что надавить на противника получится и в районе населённого пункта Удачное.

«Солёное позволяет усилить огневое давление на гарнизон противника в районе шахты «Покровское» и населённом пункте Удачное», — рассказали в силовых структурах.

Помимо этого, освобождение Солёного ускорит продвижение Вооружённых сил России в сторону границы с Днепропетровской областью.

Армия России освободила Солёное в ДНР 23 января. Населённый пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 570 военных, четыре боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортёр М113, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и другую военную технику.

Ранее, 22 января, ВС РФ отбила у украинской стороны населённый пункт Западное в Харьковской области. 21 января под контроль российских военных попало Волково в ДНР, 20 января — Шевченко в ДНР и Новоегоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), 19 января — Воздвиженка, а 18 января — Петропавловка и Времевка в ДНР.