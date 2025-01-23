Москва, 23 января, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Боец украинских формирований Владимир Дмиш рассказал о хороших условиях содержания в российском плену. Его слова 23 января привело Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС Украинский военнопленный

По словам Дмиша, его забрали в украинскую армию по повестке из территориального центра комплектования (украинский аналог военкомата), и вначале он вместе с сослуживцами ездил на ротации и занимался рытьём окопов.

Пленный рассказал, что в конце 2024 года командование сообщило о расформировании их полка и переводе бойцов в другую часть, после чего его с сослуживцами перевели в Сумскую область, в расположенный у границы с Курской областью район, после чего их направили в курское приграничье, где он сдался в плен.

«Я выбросил автомат и сдался. Когда меня брали, никто не обижал. Накормили сразу, напоили. Дали отдохнуть, поспать», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января сдавшийся в плен боец украинской армии Дмитрий Вербицкий заявил, что пошёл в Вооружённые силы Украины (ВСУ), чтобы сдаться в плен российским военным. Пленный рассказал, что вступил в украинские формирования, когда попал в исправительную колонию за мародёрство.

Сдавшийся в плен командир взвода ВСУ Николай Каптур 16 января рассказал, что сослуживцы бросили его со сломанной ногой на позициях в Курахово в Донецкой Народной Республике. Он подчеркнул, что российские военные делились с ним последней едой и водой, а также оказали медицинскую помощь.