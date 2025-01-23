Москва, 23 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 270 военнослужащих на курском направлении. Об этом 23 января сообщило Министерство обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что за сутки подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ, а также отразили одну контратаку противника.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 54 270 военных, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортёров, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей.

Кроме того, ВСУ лишились 387 артиллерийских орудий, 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шести MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восьми транспортно-заряжающих машин, 98 станций радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, четырёх РЛС противовоздушной обороны, 32 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77, а также девяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.

Как передавало ИА Регнум, 21 января «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что ВСУ готовятся к наступательным действиям в районе города Суджи в Курской области. Отмечается, что Воздушно-космические силы РФ наносят серьёзный ущерб подтянутым в район резервам украинской армии, но киевский режим не щадит своих людей, чтобы показать возможность захвата ими территории в Курской области для последующего торга на переговорах, если таковые состоятся.

23 января исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко заявил, что ущерб региону от агрессии киевского режима составил более 750 млрд рублей. Он отметил, что боевые действия затронули 21% территории области.