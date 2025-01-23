Минск, 23 января, 2025, 13:48 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента с призывом не признавать президентские выборы в Белоруссии является прямым вмешательством в электоральный суверенитет страны. Об этом 23 января заявил журналистам глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Безусловно, это не просто давление на Беларусь. Это прямое вмешательство в электоральный суверенитет нашей страны», — отметил Карпенко после того, как досрочно проголосовал на одном из участков в Минске.

Как сообщало ИА Регнум, Европарламент 21 января опубликовал проект резолюции по Белоруссии, в которой собирается призвать страны ЕС не признавать итоги выборов президента в республике. В ней также утверждается, что президентские выборы в Белоруссии якобы не соответствуют минимальным международным стандартам демократических выборов.

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января. Досрочное голосование началось 21 января.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября рассказал, что спецслужбы Запада хотят дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента этой страны, использовав наёмников формирования «полк имени Калиновского». Он напомнил, что эти наёмники воюют в составе ВСУ вместе с другими националистическими организациями.

Представитель белорусского МИД Анатолий Глаз 22 января заявил, что Служба внешних действий Евросоюза уже подготовила заявление, в котором выборы в республике осуждаются и не признаются. По его словам, в этом заявлении утверждается, что ограничения на доступ независимых медиа в Белоруссии якобы подорвали легитимность, из-за чего необходимые условия демократических выборов «не были соблюдены». Он добавил, что в этом документе ЕС уже с самого его начала высказываются изначально ложные утверждения.