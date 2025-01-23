Ханты-Мансийск, 23 января, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Лесники Ханты-Мансийского автономного округа — Югры получили современную снегоболотоходную технику. Обновить автопарк спецтехники помогла компания «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Лесники ХМАО-Югры получили современную технику

Нефтяники передали лесничествам 12 спецмашин, адаптированных к работе в суровых климатических условиях. Вся техника российского производства, надёжная и простая в обслуживании. Благодаря повышенной проходимость и манёвренности, машины способны преодолевать болота и снежные сугробы. Вездеходы будут использоваться в труднодоступных районах региона со сложными рельефами при противопожарном патрулировании, проведении работ по лесовосстановлению и санитарном контроле лесного фонда.

Проект реализован в рамках соглашения «Роснефти» с правительством региона. «Самотлорнефтегаз» ведёт масштабную работу по восстановлению лесного фонда Югры. Специалисты предприятия высадили уже более 2 млн саженцев хвойных пород на общей площади около 700 га.