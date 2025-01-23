Москва, 23 января, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Момент удара, нанесённого ракетным комплексом «Искандер» по штабу 41-й бригады украинской армии в Сумской области, опубликовал 23 января военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

кадр из видео

Отмечается, что у разведки 83-й бригады ВС России после освобождения села Дарьино в Курской области появилась возможность активнее работать в тылу врага, на территории Украины.

Российские десантники обнаружили на территории Сумской области в 10 км от границы штаб 41-й бригады ВСУ. По зданию командного пункта из «Искандера» был нанесён точный удар.

Военкор напомнил, что 41-я бригада ВСУ с первых дней участвует в нападении на Курскую область. Она понесла большие потери при попытке наступать на посёлок Коренёво и село Ольговка.

Сёла Дарьино и Плёхово, расположенные в Курской области на границе с Украиной, российские военные освободили от украинских вооружённых формирований 11 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России опубликовало видео с оружием, захваченным у ВСУ в Курской области в ходе освобождения села Русское Поречное. Среди трофеев, захваченных бойцами группировки российских войск «Север», два пулемёта M240 производства США, одноразовый гранатомёт АТ-4 производства Швеции и украинский аналог американского автоматического станкового гранатомёта — Мк-19 с боеприпасами.